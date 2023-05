Stasera in tv 9 maggio/ Programmi Rai: Eurovision 2023 su Rai 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai offrono ai loro telespettatori una programmazione televisiva ricca di titoli degni di nota per la serata di oggi, martedì 9 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 2, in diretta dalla Liverpool Arena, andrà in onda la prima serata dell’Eurovision Song Contest 2023, l’evento non sportivo più seguito a livello mondiale. Durante questo evento si esibiranno i primi sedici paesi semifinalisti: a rappresentare l’Italia ci sarà Marco Mengoni con la sua canzone “Due Vite”, vincitrice del Festival di Sanremo 2023.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma su Rai Movie, andrà invece in onda un film di genere western: stiamo parlando di Io non credo a nessuno (titolo originale: Breakheart Pass). Questa pellicola, una produzione statunitense del 1975, è stata diretta dal regista Thomas Gries. Il film western Io non credo a nessuno, che prevede una durata di tempo complessiva di 95 minuti, è ispirato al romanzo dello scrittore britannico Alistair MacLean, dal titolo “Agguato al Passo del Nibbio”.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 9 MAGGIO 2023

Rai 1

21,30 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – Fiction – Pietro non riesce a perdonare Imma per la storia della foto compromettente con Calogiuri. Quest’ultimo, intanto, sembra felice della sua nuova condizione, anche se non è convinto che Jessica possa essere la donna della sua vita.

Rai 2

21,00 – Eurovision Song Contest 2023 – Evento – Stasera in tv, in diretta dalla Liverpool Arena, andrà in onda uno degli eventi più attesi dell’anno. A condurre l’evento ci saranno Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, affiancate da Graham Norton. A commentare, Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Il concorrente in gara per l’Italia è Marco Mengoni.

Rai 3

21,20 – #cartabianca – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con il programma condotto da Bianca Berlinguer, che approfondirà i temi che scatenano il dibattito sociale in Italia.

Rai 4

21,20 – The Alleys – Film – ad Amman, in Giordania, Ali, che si finge un importante uomo d’affari, ha una relazione segreta con Lana. Tutto viene a galla quando la madre di lei viene ricattata con dei video intimi della coppia.

Rai 5

21,15 – Opera senza autore – Film – Questo film narra le vicende dell’artista Kurt Barnert, del suo intenso amore per Elizabeth e del rapporto con il suocero, il professor Seeband, che fa di tutto per mettere fine alla loro relazione.

Rai Movie

21,10 – Io non credo a nessuno – Film – Il giocatore John Deakin è coinvolto in una serie di misteriosi attentati in un treno carico di medicinali diretto ad Humboldt, una città di minatori decimata da un’epidemia. Tra i passeggeri del treno ci sono anche il governatore Fairchild, lo sceriffo Pearce, il reverendo Peabody, il dottor Molineaux e il maggiore Clairmond insieme ai suoi soldati.













