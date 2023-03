Stasera in tv 9 marzo 2023/ Programmi Mediaset: L’uomo d’acciaio su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SU MEDIASET?

Stasera in tv c’è una interessante programmazione televisiva sulle reti Mediaset oggi giovedì 9 marzo 2023. In prima serata su Italia 1 va in onda L’uomo d’acciaio: si tratta del primo capitolo dell’universo cinematografico della Warner Bros, che ha come protagonista l’attore Henry Cavill nei panni del supereroe Superman. La pellicola, datata 2013, è di genere azione/fantascienza e ha una durata di 143 minuti. La regia è di Zack Snyder, mentre il soggetto è stato scritto da David S. Goyer in collaborazione con Christopher Nolan, che si è inoltre occupato della produzione del film.

Stasera in tv 9 marzo 2023/ Programmi Rai: Apes Revolution su Rai Movie

Stasera in tv sempre in prima serata, Mediaset propone la commedia romantica del 2014 Scrivimi ancora (Love, Rosie), che andrà in onda stasera in tv su La5, e la cui storia è tratta dall’omonimo romanzo di Cecelia Ahern. Il film, diretto dal regista Christian Ditter, vede nei panni dei protagonisti Rosie Dunne ed Alex Stewart i celebri attori Lily Collins (che ha recentemente riscosso grande successo grazie alla sua interpretazione della protagonista Emily nella popolare serie di Netflix Emily in Paris) e Sam Claflin.

Stasera in tv 8 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Su La5 Tutte le strade portano a Roma

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 9 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Dritto e Rovescio – Programma TV – In onda stasera in tv il dibattito televisivo di attualità politica, sociale ed economica italiana condotto dal giornalista Paolo Del Debbio.

Canale 5

21,20 – Grande Fratello VIP 2022 – Reality –Stasera in tv torna la quarantesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in compagnia delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli; ci sarà inoltre, come al solito, Giulia Salemi nel ruolo di portavoce dei commenti provenienti dai social. La quarantesima puntata del Grande Fratello VIP prevede sette concorrenti in nomination: Antonella, Nikita, Luca, Davide, Milena, Alberto e Giaele: uno tra loro stasera lascerà il programma. Buone notizie invece per la concorrente Oriana, che è stata decretata la prima finalista di questa edizione del programma.

Stasera in tv 8 marzo 2023/ Programmi Rai: Il concorso su Rai 1

Italia 1

21,20 – L’uomo d’acciaio – Film d’azione, fantascienza, avventura – Sul pianeta Krypton, pochi giorni prima dell’implosione che sarà la causa della sua distruzione, nasce un bambino destinato a cambiare le sorti di un altro pianeta, molto più lontano. Il piccolo, di nome Kal-El, viene spedito nello spazio da suo padre a bordo di una navicella spaziale, e atterra in Kansas. A trovare ed allevare il bambino sono i coniugi Kent, che lo chiamano Clark. Una volta cresciuto, Clark Kent, conscio dei propri poteri sovrannaturali che lo rendono diverso dagli altri essere umani, parte in cerca delle proprie origini.

Italia 2

21,15 – Ouija – L’origine del male – Film horror, thriller – Si tratta del prequel del film Ouija del 2014. Nel film, una vedova con due figlie sbarca il lunario spacciandosi per una medium e mettendo in scena false sedute spiritiche. La donna, inconsapevolmente, tramite questi rituali invita a casa propria uno spirito maligno, dal quale la sua figlia minore verrà presto posseduta. La regia è di Mike Flanagan, mentre nel cast troviamo Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Annalise Basso ed Henry Thomas nei panni dei personaggi principali.

La 5

21,10 – Scrivimi ancora – Commedia romantica – I protagonisti Alex e Rosie si conoscono fin da bambini, ma le loro vite li portano su strade differenti, lasciando i due ragazzi alle prese con e-mail, lettere ed sms come unico modo per mantenere vivo il loro legame. Il destino, però, a volte fa strani giochi, e farà incontrare nuovamente i due giovani.

23,10 – Uomini e Donne – Talk show – In onda stasera in tv la replica del celebre talk show condotto da Maria De Filippi, il cui scopo è creare coppie tra degli sconosciuti.

Iris

21,00 – Tango & Cash – Film d’azione, commedia – Film del 1989 diretto da Andrej Koncalovskij che vede come protagonisti due agenti di polizia di Los Angeles, Ray Tango (interpretato da S. Stallone) e Gabe Cash (K. Russell). I due, in competizione tra loro, riescono a proteggere la città dal pericoloso narcotrafficante Perret (J. Palance); il boss escogita un piano per incastrali e mandarli in galera, ma i due poliziotti riescono a fuggire e, una volta in libertà, regolano i conti con Perret.

23,10 – Il presidio – Scena di un crimine – Film giallo, d’azione – Mediaset ci propone il film di Peter Hyams del 1988 che vede l’attore Sean Connery nei panni del protagonista. Nel film, un guardiano viene ucciso all’interno di una base militare, e il caso è seguito da un ispettore di polizia e da un colonnello, i quali sono legati da una vecchia ruggine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA