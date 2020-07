Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: Finalmente la felicità (20 luglio)

Cosa ci dobbiamo aspettare per la programmazione di stasera in tv su Mediaset? Su Canale 5 sarà il momento del grande cinema, a partire dalle 21.20 infatti andrà in onda il film Finalmente la felicità. La regia della pellicola del 2011 è stata curata da Leonardo Pieraccioni che ne è anche il protagonista al fianco della splendida Ariadna Romero. Su Italia 1 invece andrà in onda, sempre dalle 21.20, La mummia – La toma dell’imperatore Dragone film del 2008 diretto da Rob Cohen con Jet Li e ovviamente Brendan Fraser protagonista della saga. Su Rete 4 invece invece seguiremo un programma di approfondimento, infatti andrà in onda dalle 21.25 il programma di Nicola Porro, “Quarta Repubblica“. Saranno tanti gli ospiti per parlare di politica, economica e attualità.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Stasera in tv ci saranno tante cose interessanti da seguire anche sulle reti secondarie di Mediaset. Su Canale 20 sarà il momento di un bel film con a partire dalle 21.00 la messa in onda de I guardiani del destino. Questo è uscito al cinema nel 2011 per la regia di George Nolfi e con nel cast Matt Damon e Emily Blunt. Come sempre invece su Cine34 andrà in onda un film italiano, stasera toccherà a Mi faccio la barca di Sergio Corbucci con Johnny Dorelli e Laura Antonelli. Su Iris invece dalle 21 andrà in onda il film d’azione Danko del 1988 per la regia di Walter Hill e con nel cast Arnold Schwarzenegger e James Belushi. Attenzione anche alla seconda serata di Iris perché sarà la volta de La Cosa di John Carpenter.



