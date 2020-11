Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: GfVip 2020 su Canale 5 (9 novembre)

Cosa andrà in onda stasera in tv su Mediaset? Come sempre la rete privata ci regalano diversi scenari interessanti con possibilità di ampia scelta. Partiamo da Canale 5 dove a partire dalle 21.20 sarà ancora il tempo del Grande Fratello Vip 2020 con tante sorprese, eliminazioni e nuove nomination. Gli appassionati di cinema potranno volgere lo sguardo su Italia 1 dove andrà in onda dalle 21.20 il film Fast & Furious 8, corse e action per un pubblico prevalentemente maschile. Nuovi protagonisti della saga sono Jason Statham e Dwayne Johnson oltre ovviamente Vin Diesel. Per approfondimenti politici e di attualità c’è spazio su Rete 4 alla trasmissione di Nicola Porro, Quarta repubblica, che si occuperò come sempre di argomenti molto interessanti e inevitabilmente collegati all’emergenza legata al Coronavirus.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Andiamo a leggere invece le alternative che stasera in tv ci propongono le altri reti di Mediaset. Su Canale 20 dalle 21.00 andrà in onda il film thriller con Liam Neeson, La preda perfetta. Il cinema italiano viaggerà come sempre su Cine 34 con la messa in onda dalle 21.00 di Olè con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. Su Iris ci si potrà commuovere con John Q, film con Denzel Washington che sarà padre disperato di un bambino costretto ad effettuare un trapianto di cuore. Il mondo femminile come sempre avrà possibilità di seguire un film legato alla collana Rosamunde Pilcher dal titolo La nebbia d’Irlanda a partire dalle ore 21.10 su La5. Come avete visto la scelta dunque è abbastanza ampia e accontenterà proprio tutti. Cosa guarderete?



