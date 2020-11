Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: Grande Fratello Vip 2020 su Canale 5 (6 novembre)

Cosa propone stasera in tv Mediaset? Partiamo dalle reti principali. Su Canale 5 va in scena una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 condotto come sempre da Alfonso Signorini a partire dalle ore 21.20. Su Italia 1 invece ci si prepara per un viaggio nella conoscenza con Roberto Giacobbo che conduce Freedom oltre il Confine a partire dalle ore 21.25. Il programma di approfondimento punta a un pubblico piuttosto settoriale, ma che è molto affezionato e segue con passione ogni puntata. Su Rete 4 sarà il momento dalle 21.20 del programma di inchiesta Quarto Grado con alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Saranno diversi i casi che verranno analizzati durante il corso della puntata.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Ecco invece cosa verrà trasmesso stasera sulle altre reti di Mediaset. Su Cine 34 dalle 21.00 andrà in onda ancora il meglio del cinema italiano con Quando le donne si chiamavano madonne, protagonista è Edwige Fenech. Su La5 invece sarà il momento del cinema romantico soprattutto per il pubblico femminile, a partire dalle ore 21.10 andrà in onda Inga Lindstrom Emma Svensson e l’amore. Il cinema sarà protagonista anche su Iris dove dalle 21.00 sarà trasmesso il film di Clint Eastwood Changeling, un vero e proprio capolavoro che ha ricevuto anche diversi premi dalla critica.



