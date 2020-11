Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: Le Iene, Harry Potter (12 novembre)

Stasera in tv su Mediaset torna il maghetto con gli occhiali, Harry Potter e la pietra filosofale riaprirà dunque la saga con protagonista Daniel Radcliffe con gli altri episodi in onda nelle prossime settimane. Il film sarà in onda su Canale 5. Su Italia 1 invece sarà il momento de Le Iene Show a partire dalle 21.20, con la messa in onda di servizi molto seri e delicati su argomenti come il Covid-19 e altri più leggeri come gli scherzi a cui la trasmissione ci ha abituato. Su Rete 4 anche si parlerà di Covid con il programma di approfondimento giornalistico Dritto e rovescio che andrà in onda a partire dalle 21.20. Conduce sempre Paolo Del Debbio che si è presentato per questa nuova stagione televisiva in forma scintillante dopo aver perso oltre 30 kg.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Soffermiamoci ora sulle altre reti Mediaset e cosa trasmetteranno stasera in tv. Su Canale 20 sarà il momento del grande calcio con la sfida Serbia Scozia dove avremo la possibilità di vedere in campo soprattutto tanti calciatori giovani e talentuosi che presto potrebbero approdare nella nostra Serie A. A partire dalle ore 21.00 su Cine34 andrà in onda come sempre un film italiano cn Asso che vede protagonisti Adriano Celentano e Edwige Fenech. Su Iris invece dalle 21.00 ci sarà spazio per una miniserie tv con Raoul Bova che in passato ha avuto molto successo, Nassiryia – Per non dimenticare. La5 accontenterà il pubblico femminile e non solo con La rivolta delle ex.



© RIPRODUZIONE RISERVATA