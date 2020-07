Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: Manifest 2 (17 luglio)

Andiamo a vedere cosa sarà trasmesso stasera in tv dalle tre reti principali di Mediaset. Su Canale 5 dalle 21.20 andranno in onda tre episodi di Manifest 2 in prima tv. La serie tv ha riscosso grande successo negli Stati Uniti e sta vivendo buoni risultati anche sulla tv in chiaro. Dalle 21.30 andrà in onda su Italia 1 un simpatico film comico dal titolo Un’estate ai Caraibi con la regia di Carlo Vanzina e nel cast Gigi Proietti, Carlo Buccirosso ed Enrico Brignano tra gli altri. Su Rete 4 invece andrà in onda dalle 20.30 l’approfondimento speciale Stasera Italia.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Sono interessanti le proposte delle reti secondarie di Mediaset stasera in tv. Spazio sarà dato al cinema italiano ovviamente su Cine 34 dove andrà in onda alle 21.10 Mia moglie è una strega con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi. In seconda serata poi spazio a un cult sarà infatti trasmesso Grandi Magazzini. Su Iris invece sarà il momento di una prima tv cioè Lolo – Giù le mani da mia madre in prima tv. Su Canale 20 invece andrà in onda dalle 21.00 il film Tekken ispirato al famoso videogame della Namco, che però non ha avuto grandissimo successo.

