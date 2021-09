Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: Rambo su Italia 1 (17 settembre)

Stasera in tv su Mediaset il film Rambo alle 21,30 su Italia 1. La pellicola è “un astuto prodotto che funziona bene nei tempi nei ‘muscoli’ e nelle sequenze d’azione”. MyMovies premia il film con protagonista Sylvester Stallone con tre stellette sulle cinque messe a disposizione dal portale e aggiunge: “Il film ha di fatto aperto la strada a un’infinità di produzioni che hanno ricalcato nei modi e nei tempi quell’originale con un canovaccio che viene proposto e riproposto e che ora è quasi bloccato”.

FRANCO BORTUZZO, PAPÀ MANUEL AL GF VIP 2021/ "Forse non ti manco". Ma il figlio...

Sono due e mezzo invece le stellette lanciate da ilMorandini che aggiunge su Rambo stasera in tv su Mediaset: “Il film piacque alla destra perché aveva al centro un ex eroe in divisa, ma anche a sinistra perché esalta un emarginato che combatte contro l’ordine costituito, accennando anche qualche critica allo Stato Maggiore dell’esercito americano per l’uso di armi chimiche nella sporca guerra”. Rambo va in onda in prima serata su Italia 1, clicca qui per il video del trailer. Clicca qui per seguire il film in diretta streaming su MediasetPlay.

LEGGI ANCHE:

"Io aggredito da cinghiale a Roma"/ Video Massimo Lopez "Corre verso di me e..."GEMELLI DI GUIDONIA SONO FEDEZ, ACHILLE LAURO E ORIETTA BERTI/ Goggi scioccata per…

© RIPRODUZIONE RISERVATA