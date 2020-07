Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: Temptation Island (16 luglio)

Stasera in tv Mediaset ci offrirà diverse opportunità tra cinema, programmi televisive e anche serie televisive. Temptation Island sarà protagonista della serata su Canale 5 a partire dalle 21.20 e sicuramente è il programma di punta della serata del Biscione. Su Rete 4 invece potremmo assistere al grande teatro con la messa in onda dalle 21.25 de I Leganesi ne La famiglia Colombo. Su Italia 1 invece andrà in onda il film L’alba del pianeta delle scimmie a partire dalle ore 21.30. La pellicola porta avanti la saga fantascientifica legata a una saga del passato che ha conquistato il pubblico e portato alla regia anche artisti del calibro di Tim Burton. Il film di Rupert Wyatt è il terzultimo della saga a cui seguiranno Apes Revolution – Il pianeta delle Scimmie e The War – Il pianeta delle scimmie.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Andiamo avanti ad analizzare cosa faranno stasera in tv con le reti Mediaset secondarie. Anche su Canale 20 avremo la possibilità di seguire un film con Uss Indianapolis a partire dalle 21.05. Nel cast di questa pellicola del 2016 diretta da Mario van Peebles troveremo protagonista Nicolas Cage. Il cinema italiano sarà invece protagonista su Cine34 dove sarà trasmesso dalle 21.10 Piedipiatti con Enrico Montesano e Renato Pozzetto con quest’ultimo che di recente ha compiuto 80 anni. Si tornerà un po’ indietro nel tempo su Iris con la messa in onda dalle 21.00 di Traffico di diamanti. Il film uscì al cinema 23 anni fa per la regia di Brett Ratner con nel cast Charlie Sheen.



© RIPRODUZIONE RISERVATA