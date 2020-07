Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: Temptation Island (9 luglio)

Stasera in tv Mediaset ci offre la possibilità di avere un’ampia scelta su quello che guardare. Su Canale 5 vedremo un’altra puntata del reality show Temptation Island a partire dalle ore 21.20. Il programma va in onda in un’edizione particolare, praticamente sono state fuse le versioni Nip e Vip. Su Italia 1 è il momento del cinema d’azione, alle 21.30 potremmo seguire Fast & Furious Solo parti originali, sesto capitolo della saga con Vin Diesel e Paul Walker. Non mancheranno dunque rombi di motori e corse spericolate. Su Rete 4 invece vedremo Signori si nasce… e noi? spettacolo comico dei Leganesi a partire dalle 21.25. La storia è quella di una divertentissima famiglia che si chiama Colombo.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Grazie alle reti secondarie di Mediaset stasera in tv ci sarà ulteriore scelta e possibilità di accontentare tutti. Dalle 21.00 su Canale 20 sarà il momento del film Focus – Niente è come sembra con protagonisti Will Smith e Margot Robbie. Il cinema italiano invece sarà protagonista su Cine 34 il canale dedicato alle pellicole di casa nostra. Alle 21.10 andrà in onda Vieni avanti cretino con Lino Banfi. Su Iris invece ci sarà un simpatico film che si intitola Alaska, in onda dalle 21.00, con protagonista un piccolo orso bianco. Mediaset Extra offrirà un tuffo nel passato con La notte vola che vede protagonista una Lorella Cuccarini d’andata.



