Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film programmi: Le Iene su Italia 1 (10 novembre)

La programmazione di stasera in tv su Mediaset ci offre diverse alternative con programmi e film molto interessanti. Partiamo da Canale 5 dove sarà trasmesso in prima tv a partire dalle 21.20 il film Se son rose con e di Leonardo Pieraccioni, una commedia spiritosa che ci permetterà di sorridere e passare una serata spensierata. Sarà il momento su Italia 1 invece della messa in onda de Le Iene Show a partire dalle 21.20. I servizi ci porteranno come sempre ad alternarci tra risate e momenti di grandissima riflessione con uno spaccato sull’Italia e sul mondo. Probabile che si affronti ancora una volta il tema del momento e cioè quello legato all’emergenza da Coronavirus. Di attualità e politica si parlerà invece con Mario Giordano su Rete 4 dove dalle 21.20 andrà in onda il talk Fuori dal coro.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Cosa verrà trasmesso invece stasera in tv sulle altre reti di Mediaset? Il grande cinema italiano abiterà ancora su Cine34 che propone solo pellicole del bel paese. Si prevede una serata piena di risate con la messa in onda dalle 21.00 de Il cosmo sul comò di e con Aldo, Giovanni e Giacomo. Il grande cinema di una volta invece vivrà una serata da grande protagonista su Iris a partire dalle 21.00 con la messa in onda del film western Il grande Jake, nel cast l’immenso John Wayne. Chi se l’è perso ieri su La5 potrà seguire invece la replica del Grande Fratello Vip andato in onda ieri sera in diretta su Canale 5. Ovviamente chi vorrà seguire la diretta dall’interno della casa più chiacchierata della televisione potrà seguirla su Mediaset Extra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA