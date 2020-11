Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: All Togheter Now su Canale 5 (18 novembre)

Cosa verrà messo in onda stasera in tv su Mediaset? Sicuramente l’attenzione principale volge su Canale 5 dove sarà trasmesso il talent show All Togheter Now condotto da Michelle Hunziker. Su un muro si sfidano tantissimi artisti alla ricerca della notorietà per raggiungere il mondo musicale italiano e non solo. Su Italia 1 invece sarà protagonista il cinema con la messa in onda dalle 21.20 di Sherlock Holmes Gioco di Ombre con Robert Downey Jr e Jude Law. Si tratta del secondo capitolo della saga lanciata da Guy Ritchie sulle orme delle opere di Arthur Conan Doyle. Su Rete 4 si parlerà invece di Coronavirus e attualità con Barbara Palombelli che condurrà la trasmissione Stasera Italia – Speciale.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Voltiamo pagina e soffermiamoci sugli altri programmi o film in onda stasera su Mediaset. Il grande cinema internazionale vivrà una serata da protagonista su Canale 20 con la messa in onda dalle 21.20 di Sucker Punch di Zack Snyder. Cine 34 sarà invece come sempre teatro del cinema italiano, si festeggia il 70esimo compleanno di Carlo Verdone con uno dei suoi film cult Acqua e Sapone. Anche su Iris spazio al cinema italiano, sarà trasmesso Mediterraneo di Gabriele Salvatores dalle 21.00 mentre in seconda serata vedremo Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmuller. Il pubblico femminile invece sarà protagonista di La5 con la messa in onda dalle 21.10 di Un principe per Natale.



