Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Gf Vip 2020 su Canale 5 (30 novembre)

Andiamo a vedere cosa sarà trasmesso stasera in tv da Mediaset. Il programma di punta ovviamente è il Grande Fratello Vip 2020 che andrà in onda a partire dalle 21.30 su Canale 5. La puntata sarà condotta ovviamente da Alfonso Signorini che ci racconterà cosa accade all’interno della casa più famosa della televisione. Su Rete 4 invece sarà dato spazio allo show di approfondimento Quarta Repubblica con alla conduzione Nicola Porro. Si affronteranno svariati argomenti di attualità come soprattutto l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il grande cinema invece sarà protagonista su Italia 1 quando alle 21.20 vedremo il film di fantascienza Oblivion. Per la regia di Joseph Kosinski nel cast vediamo Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko tra gli altri.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Cosa sarà trasmesso invece stasera in tv dalle reti minori di Mediaset? Su Canale 20 spazio a una commedia simpatica andrà in onda dalle 21.20 Poliziotti fuori per la regia di Kevin Smith il papà di tanti capolavori tra cui Clerks. Su Cine 34 si torna a celebrare la scomparsa di Gigi Proietti, dalle 21.00 andrà in onda Febbre da Cavallo La Mandrakata film che aveva riportato sul grande schermo uno dei suoi personaggi più riusciti, Bruno Fioretti detto Mandrake, in quello che è più un newquel che un sequel. Su Iris andrà in onda dalle 21.00 il film Fiore del deserto che racconta la vita di Waris Dirie. Il mondo femminile invece avrà i soliti spunti da La5 dove sarà trasmesso dalle 21.10 il film Una storia complicata che appartiene al ciclone romantico di Rosamunde Pilcher.



