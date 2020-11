Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: GF Vip 5 e Mission Impossible 6 (16 novembre)

Scopriamo insieme la programmazione per stasera in tv sulle reti Mediaset. Come sempre le possibilità sono molte e variegate. Sulla rete ammiraglia Canale 5 andrà in onda dalle 21.30 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Nella diciannovesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini scopriamo che verrà salvato dal voto del pubblico tra Andrea Zelletta, Dayane Mello e Massimiliano Morra. Su Italia 1 spazio all’azione con Mission: Impossible – Fallout, sesto film della serie Mission: Impossible con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. La pellicola del 2018 è stata diretta da Christopher McQuarrie, al fianco di Cruise troviamo alcune new entry: Henry Cavill, Vanessa Kirby e Angela Bassett. Su Rete 4 si rinnova l’appuntamento settimanale con Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro, nel corso della serata si parlerà sicuramente dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Stasera in tv sulle reti minori di casa Mediaset c’è un’ampia scelta di film. Su Canale 20 dalle ore 21.10 andrà in onda Il mondo perduto – Jurassic Park diretto da Steven Spielberg nel 1997. I protagonisti del sequel di Jurassic Park sono Jeff Goldblum, già presente nel primo film, e Julianne Moore. Su Iris la serata è dedicata al grande cinema italiano con Baarìa, film scritto e diretto da Giuseppe Tornatore. La colonna sonora del film è stata firmata da Ennio Morricone, grande amico del regista italiano. Il grande compositore è scomparso lo scorso luglio. Su La5 a partire dalle 21.30 andrà in onda Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza, film realizzato per la tv tedesca e diretto da Dieter Kehler. Per finire su Cine 34, la casa del cinema italiano, alle 21.00 andrà in onda Un sacco bello, film del 1980 diretto da Carlo Verdone che domani compirà 70 anni.



