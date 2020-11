Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Grande Fratello Vip 2020 (23 novembre)

Stasera in tv su Mediaset torna un’altra puntata del Grande Fratello Vip 2020, con Alfonso Signorini alla conduzione e tante novità all’interno della casa più famosa della televisione. Chi non fosse interessato invece potrebbe girare canale e seguire su Italia 1 il film Logan – The Wolverine a partire dalle 21.20. Il film vede ancora una volta protagonista Hugh Jackman in uno dei suoi ruoli più riusciti. Potremo seguire approfondimenti sull’attualità su Rete 4 dove andrà in onda Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro. Si parlerà ovviamente dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus che sta attanagliando il nostro paese e non solo.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Andiamo a vedere quali saranno i programmi e i film che andranno stasera in tv sulle altre reti di Mediaset. Su Canale 20 sarà il momento di seguire un film interessante, dalle 21.10 andrà in onda Un milione di modi per morire nel west con protagonisti Seth MacFarlane, Charlize Theron e Amanda Seyfried. Su Cine34 invece come sempre sarà dato spazio al cinema italiano, dalle ore 21.00 sarà il momento di E fuori nevica! con Vincenzo Salemme protagonista. Chi invece ha voglia di seguire un film più impegnato e che possa far sentire un certo senso di nostalgia potrà seguire dalle 21.00 su Iris L’isola dell’ingiustizia Alcatraz con nel cast Kevin Bacon, Christian Slater e Gary Oldman.

