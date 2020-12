Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Grande Fratello Vip su Canale 5 (4 dicembre)

Torna stasera in tv su Mediaset il reality show più amato della tv, dalle 21.30 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini conduce la trasmissione che dopo alcune settimana torna in doppio appuntamento settimanale e si prende il palcoscenico della prima serata anche al venerdì. Su Rete 4 dalle 21.20 andrà invece in onda il programma di approfondimento Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Come sempre la trasmissione si occupa dei fatti di cronaca nera che hanno più scosso il nostro paese negli ultimi anni, proponendo materiale inedito e anche con le interviste agli esperti del settore. Su Italia 1 torna protagonista Roberto Giacobbo con il suo programma di approfondimento scientifico Freedom Oltre il confine, che come sempre si occupa di argomenti che possono interessare soprattutto un pubblico più giovane.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Cosa faranno stasera in tv sulle altre reti Mediaset? Canale 20 è come sempre patria del cinema internazionale, dalle 21.10 va in onda il film All Things to all men con nel cast Toby Stephens, Rufus Sewell e Mark Badham. Su Cine34 invece si accendono i fari sul cinema italiano, dalle 21.00 va in onda la commedia erotica Il vizio di famiglia per la regia di Mariano Laurenti. Iris dedica la serata, come ogni venerdì, al grandissimo Clint Eastwood. Dalle 21.00 va in onda Gran Torino, mentre subito dopo dalle 23.30 Scommessa con la morte. Il mondo femminile sarà accontentato da La5 dove dalle 21.10 sarà trasmesso un altro film del ciclo Inga Lindstrom col titolo Arrivederci a Eriksberg.



© RIPRODUZIONE RISERVATA