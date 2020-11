Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Harry Potter e Le Iene (26 novembre)

Ecco la programmazione tv di stasera, giovedì 26 novembre, sulle reti Mediaset. Su Canale 5 andrà in onda il film fantastico “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, terzo capitolo della fortunata saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling. La pellicola del 2004 è stata diretta dal regista messicano Alfonso Cuarón. I tre giovani protagonisti sono interpretati ancora una volta da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Su Italia 1 nuovo appuntamento con Le Iene Show, con la conduzione di Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Su Rete 4 alle 21.25 va in onda una nova puntata di Dritto e rovescio, il talk show di Paolo Del Debbio. In studio insieme a Pierpaolo Sileri, il viceministro alla Salute, si parlerà dell’emergenza Coronavirus e dei ritardi nell’organizzazione del piano vaccinale

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Stasera in tv sulle reti minori di casa Mediaset c’è un’ampia scelta. Su Canale 20 alle 21.15 va in onda in prima tv il film “Downsizing – Vivere alla grande”, la fantastica avventura di Paul e Audrey che decidono di farsi rimpicciolire. Su Iris va in onda il film “Viaggio in paradiso” con Mel Gibson nei panni di un uomo che, in prigione, imparerà a sopravvivere grazie all’aiuto di un bambino di nove anni. Su La5 a partire dalle 21.30 va in onda il film di Gabriele Muccino “Quello che so sull’amore” con un ricco cast internazionale: Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta Jones, Judy Greer e Dennis Quaid. Per finire su Cine 34, la casa del cinema italiano, alle 21.00 andrà in onda “Bingo bongo”, il film diretto da Pasquale Festa Campanile con protagonista Adriano Celentano.



