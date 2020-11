Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Il Silenzio dell’acqua 2 su Italia 1

Andiamo a vedere da vicino cosa sarà trasmesso stasera in tv su Mediaset. Su Canale 5 c’è grande attesa per la prima tv de Il silenzio dell’acqua 2 con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La prima stagione aveva avuto un buon successo di pubblico e sicuramente la seconda inizia sotto i migliori auspici. Su Rete 4 dalle 21.20 vedremo Quarto Grado, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Come sempre si affronteranno argomenti delicati con una grande attenzione alla cronaca nera. Su Italia 1 invece dalle 21.20 potremo seguire il programma di divulgazione scientifica Freedom oltre il confine. A condurre la trasmissione sarà come sempre Roberto Giacobbo ormai a casa sua a Mediaset dopo il passaggio dalla Rai avvenuto tempo fa.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Cosa sarà trasmesso invece stasera in tv sulle altre reti di Mediaset? Gli appassionati di cinema e videogiochi potranno seguire su Canale 20 a partire dalle 21.00 il film Doom. Nel cast troveremo Dwayne Johnson e Karl Urban. Il cinema italiano continuerà a recitare un ruolo da grande protagonista su Cine34 dove andrà in onda a partire dalle 21.00 il film La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono. Questa pellicola del 1973 è stata diretta da Mariano Laurenti e vede nel cast la splendida e giunonica Edwige Fenech. Iris dedica l’intera serata a un mito come Clint Eastwood con la messa in onda alle 21.00 di Gunny e successivamente dalle 23.00 Pink Cadillac. Il mondo femminile avrà sempre e comunque la sua alternativa su La5 dove sarà trasmesso il film romantico Something new.



© RIPRODUZIONE RISERVATA