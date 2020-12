Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: la Champions su Canale 5 (9 dicembre)

Il grande calcio torna protagonista stasera in tv su Mediaset con la diretta dalle 21.00 di Barcellona Juventus. I ragazzi di Andrea Pirlo andranno al Nou Camp già forti della qualificazione agli ottavi di finale di Champions, ma con la voglia di vincere per ottenere il primo posto nel girone. Su Italia 1 invece spazio a Le Iene Show, programma che va in onda due volte alla settimana e che il martedì viene condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Come al solito si alterneranno servizi molto duri, su realtà importanti e dolorose, a servizi magari più adatte a un pubblico più giovane e in grado magari di mal tollerare argomenti troppo pesanti. Su Rete 4 invece va in onda il programma con Mario Giordano “Fuori dal coro” a partire dalle ore 21.20, programma di inchiesta che riflette soprattutto su quello che accade nel nostro paese.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Soffermiamoci su cosa sarà trasmesso stasera in tv sulle altre reti Mediaset. Su Cine34 sarà il momento di festeggiare Carlo Verdone che da non molto tempo ha compiuto 70 anni. Il canale dedicato al cinema italiano trasmetterà alle 21.00 Io, loro e Lara e dalle 23.22 L’amore eterno finché dura. Un altro grande artista sarà omaggiato invece su Iris con la messa in onda di due film, John Wayne. Dalle 21.00 andrà in onda La stella di Latta e subito dopo alle 23.00 Il pistolero. Su La5 invece chi si è perso ieri l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020 avrà la possibilità di seguire la replica della puntata andata in onda su Canale 5. Ricordiamo inoltre che chi avesse voglia di scoprire cosa stanno facendo gli inquilini della casa avrà a disposizione Mediaset Extra per seguire l’appuntamento live.



