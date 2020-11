Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Le Iene Show su Italia 1 (19 novembre)

Stasera in tv Mediaset ci offre un’ampia gamma di scelta in grado di accontentare una variegata fetta di pubblico. Continua la messa in onda della saga con il maghetto più famoso della tv su Canale 5 sarà trasmesso Harry Potter e la camera dei segreti con Daniel Radcliffe protagonista. Passiamo a Italia 1 dove potremo assistere agli approfondimenti alternati a servizi simpatici de Le Iene Show che sapranno calarci ancora una volta nella realtà del nostro paese, e non solo, con un modo del tutto originale. Su Rete 4 dalle 21.20 Paolo Del Debbio conduce Dritto e rovescio, il programma di approfondimento giornalistico sicuramente si occuperà della situazione legata all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Voltiamo pagina e controlliamo cosa ci offrono stasera in tv le altre reti Mediaset. Su Canale 20 andrà in onda un film d’azione molto intrigante, Acts of Violence. Protagonista dell’opera è uno straordinario e magnetico Bruce Willis. C’è spazio anche per il cinema italiano con ben due cult movie proiettati in prima serata. Su Iris dalle 21.00 vedremo La vita è bella di e con Roberto Benigni, mentre su Cine 34 sarà il momento di Viaggi di Nozze di e con Carlo Verdone. Su La5 spazio al cinema in rosa sarà trasmesso dalle 21.10 Segui il tuo cuore. Ricordiamo a tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip che si potrà seguire la diretta dalla casa, come ogni giorno, su Mediaset Extra.



