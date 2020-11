Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Le Iene Show su Italia 1 (24 novembre)

Diamo uno sguardo cosa sarà trasmesso stasera in tv sulle reti Mediaset. Su Italia 1 vedremo i servizi de Le Iene Show a partire dalle 21.20. La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ci porteranno al centro della pandemia globale legata al Coronavirus, alternati a servizi più prettamente di intrattenimento. Su Canale 5 invece torna il grande calcio, dalle 21.00 andrà in onda la gara di Champions Lazio Zenit che costringerà Striscia la Notizia a una versione in miniatura. Gli approfondimenti saranno protagonisti anche su Rete 4 dove sarà trasmesso dalle 21.20 Fuori dal Coro. Mario Giordano va sugli argomenti d’attualità che colpiscono il nostro paese con numerosi ospiti presenti in studio per esprimere le loro opinioni.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Stasera in tv su Mediaset ci saranno ulteriori programmi voltando pagina e soffermandoci sulle altre reti. Su Canale 20 sarà il momento del grande cinema con Hunter’s Prayer dalle 21.20 nel cast troveremo attori di livello come Sam Worthington. Spazio al cinema d’essai su Iris dove dalle 21.25 sarà trasmesso Il Pistolero, film del 1976 di Don Siegel con protagonisti John Wayne e Lauren Bacall. Il cinema italiano invece è di casa come sempre su Cine34 dove dalle 21.00 andrà in onda Sharm El Sheik – Un’estate indimenticabile con tra gli altri protagonista Enrico Brignano. Su La5 potremo seguire la replica della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2020, ricordando che su Mediaset Extra sarà possibile guardare la diretta proprio dall’interno della casa più amata della televisione.



