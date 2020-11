Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Ma cosa ci dice il cervello (17 novembre)

Ecco la programmazione tv di stasera, martedì 17 novembre, sulle reti Mediaset. Su Canale 5 andrà in onda in prima visione tv dalle 21.50 il film “Ma cosa ci dice il cervello”, film del 2019 che vede riunita la coppia (anche nella vita) Paola Cortellesi e Riccardo Milani dopo “Come un gatto in tangenziale”. Il cast della commedia è molto ricco, oltre alla Cortellesi troviamo: Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Giampaolo Morelli, Claudia Pandolfi, Alessandro Roja e Carla Signoris. Su Italia 1 nuovo appuntamento con Le Iene Show condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Immancabili le voci fuori campo della Gialappas’s Band. Su Rete 4 alle 21.25 va in onda una nova puntata di Fuori dal Coro, il talk show di Mario Giordano. Questa sera verrà intervistato il il leader della Lega Matteo Salvini e si parlerà delle polemiche tra Regioni e Governo sul sistema di suddivisione in zone di rischio.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Stasera in tv sulle reti minori di casa Mediaset c’è un’ampia scelta. Su Canale 20 spazio al grande calcio: dalle ore 2o.30 andrà in onda la partita di UEFA Nations League tra Spagna e Germania. Su Iris appuntamento con un grande classico, “Don Camillo”, si tratta del primo capitolo della serie cinematografica dedicata a Don Camillo e Peppone, interpretati rispettivamente da Fernandel e Gino Cervi, nati dalla penna di Giovannino Guareschil. Su La5 a partire dalle 21.30 andrà in onda la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera su Canale 5. Nel corso della serata è stato eliminato Massimiliano Morra. Per finire su Cine 34, la casa del cinema italiano, alle 21.00 andrà in onda per la rassegna “Verdone70” il film “Bianco, Rosso e Verdone”. L’attore e regista romano compie oggi 70 anni e in 49 anni di carriera ha realizzato 51 film, tra diretti e recitati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA