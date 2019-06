Stasera in TV Mediaset/ Programmi 28 giugno: La sai l’ultima, film e Quarto Grado

Stasera in TV Mediaset: cosa andrà in onda oggi, venerdì 28 giugno 2019? Eccovi a seguire, la guida dei programmi televisivi. Partiamo da Canale 5, dove andrà in onda la seconda puntata de “La Sai l’Ultima? Digital Edition”, show condotto da Ezio Greggio. In ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla. Spazio su Italia 1, alle 21.20 in poi, per il film dal titolo “Operazione U.N.C.L.E.”, pellicola del 2015 diretta da Guy Ritchie con Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Luca Calvani, Jared Harris, Hugh Grant, Sylvester Groth, Christian Berkel e Misha Kuznetsov. Ecco la trama: agli inizi degli anni Sessanta, l’agente della CIA Napoleon Solo e l’agente del KGB Illya Kuryakin uniscono le loro forze per completare una missione atta a debellare una enigmatica organizzazione criminale, coinvolta nel traffico di armi nucleari. La chiave per infiltrarsi nell’organizzazione e prevenire una catastrofe mondiale sara’ Gaby Teller, figlia di uno scienziato tedesco scomparso.

Stasera in TV Mediaset, la guida ai programmi di oggi 28 giugno

Stasera in TV Mediaset, cosa andrà in onda negli altri canali? Proseguiamo con Rete4. A partire dalle 21.20 circa, sarà tempo per una nuova puntata di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma dedicato alla cronaca nera più social della televisione italiana, aggiorneranno il pubblico sugli ultimi casi. Il programma d’informazione, leader d’ascolti della rete diretta da Sebastiano Lombardi, continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione. Su La5 verrà trasmesso il film dal titolo “Beyond the lights”, pellicola del 2014 per la regia di Gina Prince-Bythewood con Gugu Mbatha-Raw, Nate Parker, Minnie Driver e Richard Colson Baker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA