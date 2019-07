Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 10 luglio: torna Battiti Live su Italia 1

STASERA IN TV SU MEDIASET: THE MANIFEST E BATTI LIVE IL TOP DELL’OFFERTA DI OGGI

Stasera in TV Mediaset, quali i programmi di oggi, mercoledì 10 luglio 2019? Su Canale 5 dalle 21:20 andranno in onda tre episodi della serie tv “Manifest”. Nel primo episodio del titolo “Bagaglio non reclamato” Saanvi e Michaela hanno la stessa visione: una donna, che sembra fatta di pietra, lascia impronte bagnate. Nel secondo “Coincidenze” Jared continua a proteggere la carriera di Michaela, mentre i rapporti tra il detective e la moglie Lourdes subiscono degli scossoni. Nel terzo “Off radar” Cal, in preda al delirio della febbre, inizia a pronunciare parole in bulgaro. Su Italia 1 torna l’appuntamento musicale dell’estate: “Battiti Live”, presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Questa sera verrà trasmessa la prima tappa dell’evento di Radionorba, svoltasi lo scorso 30 giugno a Vieste. Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana: da Mahmood al Volo, dai Boomdabash a Gabry Ponte e tanti altri. “Battiti Live” terrà compagnia al pubblico di Italia 1 per cinque prime serate.

STASERA IN TV SU MEDIASET: PROGRAMMI 10 LUGLIO

Proseguiamo con la proposta serale delle reti Mediaset. Su Rete 4 va in onda l’ultimo appuntamento stagionale di “Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri seguirà la giornata-chiave del caso Ragusa: oggi la Cassazione si esprimerà in via definitiva su Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, condannato a 20 anni di reclusione in primo e secondo grado. Per quanto riguarda le altre reti spazio al cinema. Sul canale 20 andrà in onda alle 21.00 il film dal titolo “Hunter’s prayer – In fuga” con Sam Worthington. Su La5 va in onda il film “Rapita: La storia di Hannah Anderson”, ispirato ad una storia vera. Il 13 agosto 2013 nei sobborghi di San Diego la sedicenne Hannah viene drogata e rapita dopo che la madre e il fratello sono stati assassinati. L’autore del crimine è James DiMaggio, un amico di famiglia… Hannah è vittima o complice? Su Iris viene trasmesso il film “La prima cosa bella” di Paolo Virzì con Micaela Ramazzotti, Valerio Mastandrea e Stefania Sandrelli. Su Mediaset Extra, invece, è tempo di repliche con una puntata di “La sai l’ultima?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA