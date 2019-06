Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 24 giugno: Temptation Island e Quinta Colonna

Ecco la guida dei programmi in onda stasera in TV su Mediaset. Nel prime time di oggi, lunedì 24 giugno 2019, ci saranno film, intrattenimento e tanta attualità. Su Canale 5, si parte a “bomba” con la prima puntata della sesta stagione di Temptation Island, il docu-reality di stampo sociologico condotto da Filippo Bisciglia. Coppie innamorate, tanto sole e l’incantevole mare della Sardegna faranno da cornice a questa nuova esperienza che vedrà protagonisti anche i single, alle prese con delle ragazze e dei ragazzi già impegnati. Saranno loro – anche questa volta – gli ingredienti di Temptation, show consolidato dell’estate italiana. Giunto ormai alla sua sesta fortunata edizione, il programma torna in pista per raccontare i rapporti d’amore di sei coppie, che hanno deciso autonomamente di vivere per 21 giorni circondati reciprocamente da ragazze e ragazzi single per mettere alla prova la loro storia d’amore.

Stasera in TV Mediaset, programmi e film di oggi 24 giugno

Proseguiamo con le altre proposte Mediaset: stasera in TV, quali programmi potrete vedere? Su Italia 1 andrà in onda “22 minutes”, pellicola che si rifà ai fatti veramente accaduti il 5 maggio 2010 nel golfo di Aden, quando un gruppo di pirati somali si impossessò di una petroliera russa. La nave da guerra “Marshal Shaposhnikov”, presente nello stesso corridoio marittimo della petroliera, riuscì a ricevere il segnale di S.O.S e inviare i suoi uomini per una missione di soccorso particolarmente preoccupante. Rete 4 offre invece “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, che con l’intervento di portavoce politici ed opinionisti analizzerà la particolare situazione del nostro Paese. Proseguiamo con La5, dove andrà in onda la pellicola dal titolo “Passioni Senza Tempo”. Cosa deciderete di vedere questa sera? Le molteplici proposte televisive, forse potrebbero crearvi anche il desiderio di fare del frenetico zapping!

