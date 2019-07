Stasera in TV, Mediaset/ Programmi oggi 25 luglio: la serie Chicago PD e tanto cinema

Stasera in TV Mediaset, cosa andrà in onda oggi, giovedì 25 luglio? Su Canale 5 va in onda il film “Finalmente la felicità”, diretto, scritto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni. Benedetto, un professore di Lucca, partecipa al programma “C’e’ posta per te” scoprendo che la madre, morta da poco, aveva adottato Luna, una bambina brasiliana. Divenuta una splendida modella, Luna (Ariadna Romero) arriva in Italia per conoscere Benedetto. Su Italia 1 tornano le avventure dei poliziotti di “Chicago PD”, con tre nuovi episodi della quinta stagione. In “La tana del coniglio” Jay inizia a frequentare Camila, una ragazza che lavora in locali notturni e se ne innamora, ricambiato. Scopre poi che Camila è coinvolta in un giro di droga. Nel secondo episodio dal titolo “Senza scrupoli” Burgess e Upton si trovano per caso a contatto con Damien, un uomo senza scrupoli che sfrutta ragazze facendole prostituire. Infine “Il rapimento” Atwater dice ai suoi colleghi di dover fare una commissione, ma subisce un’aggressione e viene rapito insieme a un uomo.

Stasera in TV Mediaset, guida programmi di oggi 25 luglio 2019

Proseguiamo con le altre proposte della prima serata. Su Rete 4 va in onda il film “Le crociate” di Ridley Scott. Molto ricco il cast, tra cui spiccano i nomi di: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Edward Norton e Liam Neeson. Balian è un maniscalco che ha perso la famiglia. Un giorno alla sua porta si presenta Godfrey di Ibelin, un crociato che dichiara di essere suo padre. L’uomo conduce Balian con lui in Terra Santa. Serata all’insegna dell’azione sul canale 20 con la messa in onda del film “From Paris with love”, con John Travolta e Jonathan Rhys Meyers. Un impiegato dell’ambasciata americana a Parigi si unisce ad una spia per fermare un attacco terroristico. Infine su Iris va in onda il film “La Maledizione dello Scorpione di Giada”, scritto e diretto da Woody Allen. I protagonisti del film sono il regista, Helen Hunt e Charlize Theron. Nella New York degli anni ’40 CW Briggs è l’investigatore di una compagnia assicurativa che non perde occasione per vantarsi con la nuova collaboratrice. Ipnotizzato dal mago Voltan, CW è costretto a compiere furti sui quali poi deve investigare.

