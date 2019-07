Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 26 luglio: la finale di “Lai sai l’ultima?”

Stasera in TV Mediaset, quali i programmi di oggi, venerdì 26 luglio 2019?

Risate assicurate nella prima serata di Canale 5 con la finale di “La sai l’ultima? – Digital Edition”, il varietà condotto da Ezio Greggio. In questa ultima puntata i migliori rappresentati delle tre squadre capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli), si sfideranno per l’ultima volta per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia. Questa sera la giuria sarà presieduta da Gerry Scotti e composta da Nino Formicola, Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli). Gli ospiti della finalissima sono: Nino Frassica e Pucci. Su Italia 1, invece, vanno in onda tre nuovi episodi della terza stagione di “Chicago Med”. In “La legge è legge” Barry interviene in una sparatoria rispondendo al fuoco e colpendo un uomo che dovrà essere sottoposto a un delicato intervento. Nel secondo episodio “Delirio condiviso” una donna pugnala il suo vicino e subito dopo cade dalle scale: entrambi vengono ricoverati e presi in cura dal Dottor Choi. Infine in “Nata così” Natalie e Ethan si recano in un campo di senzatetto per aiutare un’adolescente che sta per partorire.

Stasera in TV, giuda programmi Mediaset oggi 26 luglio

Proseguiamo con la proposta serale di Rete 4. L’appuntamento della prima serata sarà con il film “Training day”, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Denzel Washington ed Ethan Hawke. Jake Hoyt è ancora una recluta della polizia di Los Angeles e per essere assegnato all’unità Narcotici dell’esperto sergente Alonzo Harris non ha altra scelta che passare un’intera giornata al suo fianco. Per quanto riguarda le altre proposte, sul canale 20 andrà in onda il film “Un milione di modi per morire nel West”, scritto, diretto e interpretato da Seth MacFarlane. La commedia western presenta un ricco cast di star: Charlize Theron, Liam Neeson, Amanda Seyfried e Neil Patrick Harris. Su Iris per il ciclo “Il richiamo dell’avventura”, va in onda il film “I nuovi eroi”, con Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren. Il sergente Scott e il soldato Luc, morti combattendo in Vietnam, vengono criogenati e trasformati in soldati invincibili. Su Mediaset Extra sarà – come sempre – tempo di repliche con una puntata del game show “The winner is”, a partire dalle 21.15 circa.

