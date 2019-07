Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 7 luglio: film Vittoria e Abdul e Quarto Grado

Stasera in TV Mediaset, quali i programmi di oggi, domenica 7 luglio 2019? Tanto Cinema e attualità nel prime time sulle reti principali. Su Italia 1, a partire dalle 21:11 verrà trasmesso “Come ti rovino le vacanze”, una divertentissima commedia con protagonista Chris Hemsworth in cui un padre di famiglia organizza una vacanza “on the road” alla volta di un famoso parco divertimenti. Non tutto, però, andrà secondo i piani ed anzi, il tentativo di relax si trasformerà a breve in una serie di lunghi e catastrofici eventi con protagonisti tutte e quattro i membri della famiglia. Su Canale 5, subito dopo l’atteso appuntamento con Paperissima Sprint Estate, alle 21:05 andrà in onda “Vittoria e Abdul”. La pellicola protagonista Judi Dench, è basata sull’omonimo romanzo di Shrabani Basu e racconta la storia vera dell’amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.

Stasera in TV, giuda programmi Mediaset

Proseguiamo con la proposta serale di Rete4. L’appuntamento della prima serata sarà con Quarto Grado, la rubrica di attualità e cronaca nera condotta dal giornalista Gianluigi Nuzzi, al fianco di Alessandra Viero, che racconta diversi dei gialli irrisolti della cronaca odierna e di quella forse troppo in fretta dimenticata. In studio ci sarà anche il contribuito di immagini video, interviste e documenti inediti. Per quanto riguarda le altre proposte, sul canale 20 andrà in onda il film dal titolo “L’ultimo dei templari” a partire dalle 21. Spazio per La5 dove, dalle 21.10 circa, verrà trasmesso il film dal titolo “E’ nata una star?”, per la regia di Lucio Pellegrini con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo e Pietro Castellitto. Su Mediaset Extra sarà – come sempre – tempo di repliche con una puntata di “Tu si que vales”, a partire dalle 21.15 circa. Tempo di serie TV per Italia 2 dove andranno in onda le puntate della sesta stagione di “The Big Bang Theory”.

