Stasera in tv, oggi 11 marzo 2023/ Programmi Rai: finale di The Voice Kids su Rai 1

Le reti Rai prevedono un’interessante programmazione televisiva per stasera sabato 11 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 1 andrà in onda la finale di The Voice Kids, la versione junior del talent show. Protagonisti del programma sono dodici piccoli cantanti di talento tra i sette e i quattordici anni. Il programma è condotto da Antonella Clerici, come sempre accompagnata dai coach – che per quest’anno sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Il talent show di Rai 1 è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e Marco Tombolini. La regia è di Sergio Colabona.

Uomini e donne, Armando: "Seguo il cuore, un problema?"/ Conquista Ida: web in tilt

Stasera in tv su Rai Movie andrà invece in onda un film d’azione/sci-fi tutto italiano: Mondocane. Il film, diretto da Alessandro Celli, ha una durata di 110 minuti. Nei panni dei protagonisti troviamo gli interpreti Alessandro Borghi (Testacalda) e Barbara Ronchi (Katia). Mondocane è stato presentato alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2021, e distribuito nelle sale cinematografiche italiane sempre nello stesso anno.

Bassetti “Bythos? Basta parlare delle varianti covid”/ “Stop a obbligo mascherine"

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Rai 1

21,25 – The Voice Kids – Talent show – Stasera in tv il gran finale del programma. Dopo aver assistito alle audizioni al buio della scorsa settimana, stasera vedremo ogni squadra, composta da tre piccoli cantanti, esibirsi davanti al pubblico; dopodiché, i coach sceglieranno un cantante per squadra che potrà cantare un’ultima volta: dopo questo ultimo giro di esibizioni, il pubblico decreterà il vincitore del programma. Il superospite della serata sarà Mr. Rain, che canterà insieme ai finalisti Supereroi, la sua canzone del festival di Sanremo.

Manuel Costa, ucciso cugino di Floriana Secondi/ L'ex Gf sconvolta: “Non è possibile”

Rai 2

21,20 – FBI – Vittima – Serie TV – Stasera in tv due puntate della serie tv. Nella prima, Omar viene rapinato da due criminali, ma sembra non voler dare importanza all’accaduto. La squadra, intanto, porta avanti le indagini sul caso di un serial killer che stupra e assassina giovani donne. Si rivelerà preziosa la testimonianza di una sopravvissuta, Citra. Questo aiuterà Omar a riflettere sull’aiuto che le vittime sono in grado di fornire durante un’indagine.

22,10 – FBI: International – Il denaro non ha valore – Serie TV – Il caso di questa puntata vede al centro Emelia Sofer, giovane nuora di un malvivente arricchitosi grazie al contrabbando di diamanti sporchi. La donna, dopo la confisca di tutti i beni, decide di vendere l’unica proprietà rimasta alla famiglia, ma viene truffata dal contabile a cui si affida.

Rai 3

21,45 – Sapiens – Un solo pianeta – Documentario – Il conduttore Mario Tozzi ci racconterà le origini delle mappe, ripercorrendo gli itinerari dei grandi esploratori della storia, tra cui Cristoforo Colombo e Alexander Von Humboldt.

Rai 4

21,20 – L’intruso – Film thriller, drammatico – Stasera in tv il film diretto da Deon Taylor. Nel film, una giovane coppia trova la sua casa dei sogni nella Napa Valley. Il proprietario sembra simpatico e amichevole, ma presto si rivela inopportuno e invadente. La coppia, intanto, scopre che proprio lì è scomparsa la moglie dell’uomo, apparentemente morta suicida.

23,05 – Millennium – Uomini che odiano le donne – Il film, secondo adattamento della saga di Stieg Larsson, vede protagonisti Mikael Blomkvist, un giornalista, e Lisbeth Salander, un’investigatrice. I due sono alle prese con il caso di una scomparsa risalente a molti anni prima: quella della nipote di un ricco industriale. Il film ha ricevuto cinque nominations agli oscar e una statuetta per il montaggio (opera di Kirk Baxter e Angus Wall).

Rai 5

21,15 – I maneggi per maritare una figlia – Teatro – Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi riportano in scena il classico di Gilberto Govi, scritto da Niccolò Bacigalupo.

22,45 – Personaggi in cerca d’attore – Rubrica – Nel programma, giovani attori raccontano i personaggi che hanno interpretato: stasera è il turno di Gianmarco Vettori, ventottenne di Nettuno. Egli è non solo attore, ma anche trampoliere e sputafuoco. Ha lavorato in produzioni quali Romulus, I Briganti e La Profezia dell’Armadillo.

23,15 – Sconcerto – Teatro – Diretto da Daniele De Plano, lo spettacolo è un intreccio raffinato di diversi linguaggi artistici, musica e parole.

Rai Movie

21,10 – Mondocane – Film thriller, sci-fi – Il film è ambientato a Taranto in un futuro non troppo lontano da noi. Nella città regnano miseria e violenza, e nessuno osa attraversare il filo spinato che circonda la città. Intanto, due gang rivali sono in lotta per il dominio della città. I protagonisti del film, Pietro e Christian, aspirano ad entrare nella gang delle Formiche, capeggiata da Testacalda. Requisito di ammissione è il superamento di una prova: Pietro, Mondocane, riesce a farcela, mentre l’amico Christian, definito da quel momento Pisciasotto, fallisce.

23,15 – L’odore della notte – Film drammatico, giallo – Stasera in tv un film tratto da una storia vera: quella della banda criminale che ha terrorizzato le notti di Roma nell’anno 1979, rapinando le case della Roma bene e accumulando così un enorme bottino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA