Stasera in tv oggi 17 maggio 2023/ Mediaset: Demolition Man su Iris

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset prevedono per i loro telespettatori una programmazione televisiva ricca di titoli parecchio interessanti per la serata di oggi, mercoledì 17 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Iris andrà in onda Demolition Man, un film d’azione, fantascienza e thriller del 1993 diretto da Marco Brambilla. Demolition Man, che per certi versi richiama la trama del romanzo distopico Il mondo nuovo di Aldous Huxley, vede protagonisti gli attori Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. Ecco la tagline della pellicola: “Il poliziotto più pericoloso del XXI secolo. Il criminale più spietato del XXI secolo”.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma stavolta su Italia 1, andrà in onda Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (Pirates of the Caribbean – At World’s End), il terzo film del franchise Disney di successo Pirati dei Caraibi. Questa pellicola, come le precedenti, è stata diretta dal regista Gore Verbinski; nei panni dei protagonisti troviamo gli attori Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom e Geoffrey Rush. Il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha ottenuto nel 2008 due nomination agli Oscar (miglior trucco e migliori effetti speciali).

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 17 MAGGIO 2023

Rete 4

21,20 – Controcorrente Prima Serata – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con questo programma, spin-off di Controcorrente, ideato e condotto da Veronica Gentili.

Canale 5

21,20 – Luce dei tuoi occhi – Seconda stagione – Fiction – Emma sospetta che Petra non abbia rivelato tutto ciò che sapeva a proposito della faccenda del traffico di bambini, ed è disposta a tutto pur di venirne a capo. Nel corso delle indagini, Emma scopre una verità sconcertante su Diana.

Italia 1

21,20 – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo – Film – Barbossa, Elizabeth Swan e Will Turner salpano letteralmente ai confini del mondo nel tentativo di salvare Jack Sparrow e la sua Perla Nera. Lord Beckett, però, fa tutto ciò che può per ostacolarli e diventare così l’unico padrone dei Sette Mari.

Italia 2

21,15 – Le Iene 2023 – Varietà – Stasera in tv va in onda una replica di questo programma di intrattenimento italiano condotto da Belen Rodriguez, come al solito accompagnata in studio dai comici Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi.

La 5

21,10 – Dolce novembre – Film – Nelson Moss, un pubblicitario totalmente assorto nella sua carriera, incontra Sara Deever: tra i due scatta qualcosa. Nelson accetta quindi di trasferirsi a casa di Sara durante il mese di novembre: quest’ultima tenterà di fargli capire che i soldi e il successo non sono tutto nella vita.

Iris

21,00 – Demolition Man – Film – Un poliziotto e un criminale vengono congelati per subire un programma di rieducazione; nel 2032, il criminale riesce a fuggire, seminando il panico tra la popolazione: il poliziotto viene quindi scongelato per dargli la caccia.

