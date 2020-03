STASERA IN TV/ Oggi film e programmi Mediaset: Live non è la D’Urso e… (29 marzo)

Saranno diversi i film e programmi stasera in tv da seguire su Mediaset. L’appuntamento più atteso è ovviamente quello con Canale 5 dove andrà in onda in diretta il programma Live non è la D’Urso. La conduttrice è pronta dunque ad accogliere altri ospiti importanti, trattando argomenti d’attualità con la puntata orientata a parlare a lungo dell’emergenza Coronavirus. Su Rete 4 va in scena il grande cinema con “Un’ottima annata” film diretto da Ridley Scott con protagonista uno straordinario Russell Crowe. Su Italia 1 invece andrà in onda il film “Point Break” remake del capolavoro diretto a inizio anni novanta da Kathryn Bigelow con protagonisti Patrick Swayze e Keanu Reeves.

Stasera in tv, programmi e film: tutte le altre reti targate Mediaset

La programmazione di stasera in tv su Mediaset non si ferma ovviamente a Rete 4, Canale 5 e Italia 1. Saranno infatti numerosi gli altri canali da seguire. Partiamo da Canale 20 dove dalle 21.00 sarà trasmesso il capolavoro di Guillermo Del Toro “Pacific Rim”. Attenzione al nuovissimo Cine 34 che propone solo cinema italiano e dove stasera vedremo “Il ragazzo di campagna” con uno straordinario Renato Pozzetto. Su Iris allo stesso orario andrà in scena invece l’ultimo film dell’indimenticabile Stanley Kubrick, cioè “Eyes Wide Shut“. Chi invece avrebbe voglia di serie tv potrà tranquillamente girare su Italia 2 per guardare ben cinque episodi di “The Big Bang Theory“. Questa sitcom di successo parla della storia di tre fisici e un ingegnere molto simpatici e profondamente nerd.



