STASERA IN TV/ Oggi film e programmi Mediaset: Massimo Boldi con… (30 marzo)

Stasera in tv potremmo ammirare programmi e film su Mediaset anche se risulta difficile scegliere quale sarà la punta di diamante schierata dalla rete. Su Canale 5 dalle 21.20 sarà il momento di seguire il simpatico film con Massimo Boldi “Matrimonio a Parigi” che ha ricevuto anche delle critiche ma che pare la cosa più adatta per una serata tranquilla magari da passare tra amici. Su Rete 4 dalle 21.25 invece Barbara Palombelli condurrà Stasera Italia Speciale, un talk show d’attualità che in questo periodo si occupa con grande attenzione dall’emergenza Coronavirus. Infine su Italia 1 dalle 21.25 va avanti la saga del simpatico maghetto interpretato da Daniel Radcliffe con il capitolo “Harry Potter e l’ordine della fenice“. Staremo a vedere domani quali saranno stati poi gli ascolti.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Non ci sono solo Rete 4, Canale 5 e Italia 1 da monitorare stasera in tv per quanto riguarda Mediaset. Film e programmi vanno infatti in onda sulle tante altre reti dell’azienda. Dopo Pacific Rim ancora Guillermo Del Toro su Canale 20 con la messa in onda dalle 21.00 di Blade II. Sul nuovo canale Cine34 spazio al poliziottesco all’italiana con La banda del Gobbo dalle 21.10. La fantascienza la farà da padrona invece su Iris dove dalle 21.00 sarà il momento di seguire Invasion film del 2007 con Nicole Kidman e Daniel Craig. Per i bambini invece le alternative sono due con Puzzole alla riscossa su Italia 2 dalle 21.20 e Capitan Tsubasa su Boing a partire dalle ore 21.40 seguito subito dopo da Dragon Ball Super new dalle 22.10.



