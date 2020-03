STASERA IN TV/ Oggi film e programmi Rai: Bella da morire in prima tv (29 marzo 2020)

Stasera in tv la Rai ci propone diversi programmi e film interessanti, ma quello di punta rimane la prima tv della serie Bella da morire con Cristiana Capotondi protagonista. La fiction diretta da Andrea Molaioli, regista de Il Gioiellino tra gli altri, sarà trasmessa a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Spazio all’informazione su Rai 2 dove invece andrà in onda Che tempo che fa, talk show condotto da Fabio Fazio. Come al sempre saranno tanti gli ospiti tra i quali vedremo il Ministro della Salute Roberto Speranza, il virologo Roberto Burioni e il fondatore di Emergency Gino Strada. Spazio a un’altra prima tv invece su Rai 3 dove andrà in onda a partire dalle 21.20 il film Suburbicon. Nel cast troveremo protagonista Matt Damon, mentre la regia è stata curata da George Clooney.

Stasera in tv, programmi Rai: tutte le reti della tv di Stato

La programmazione Rai per stasera in tv non si ferma ai programmi in onda sulle prime tre reti della nostra televisione. Su Rai 4 sarà una serata di cinema con la messa in onda dalle 21.20 di Via dall’incubo con protagonista Jennifer Lopez. Su Rai Movie invece potremmo seguire il film fantastico “La bussola d’oro” con nel cast Nicole Kidman e Daniel Craig. Spazio alla tenerezza invece su Rai 5 dove dalle 21.15 sarà possibile seguire il documentario “Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili”. Altro film quello che vedremo su Rai Premium dove andrà in onda il romantico “Dolce settembre”. Per i bambini invece la serata proporrà cartoni animati su Rai Gulp, andranno in onda di seguito I fantastici cinque, Paf il cane e Baby boss di nuovo in affari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA