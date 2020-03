STASERA IN TV/ Oggi film e programmi Rai: torna Montalban (30 marzo)

Stasera in tv la Rai ci propone diversi film e programmi, con quello di punta che rimane sicuramente Il Commissario Montalbano. Luca Zingaretti sarà protagonista dell’episodio L’altro capo del filo su Rai 1 dalle 21.25. Su Rai 2 si potrà vivere una serata di evasione con Stasera tutto è possibile il game show a squadre condotto dal ballerino Stefano De Martino. Su Rai 3 invece ci sarà spazio per gli approfondimenti di Report con alla guida Sigfrido Ranucci pronto ancora una volta a dare agli italiani un taglio del tutto originale del momento. C’è dunque l’imbarazzo della scelta giù sulle prime tre reti nazionali della tv di Stato, ma non finisce qui.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

La programmazione di stasera in tv ci porterà anche ad analizzare altri canali tematici della Rai oltre ai primi tre classici. Su Rai 4 va avanti la prima tv della serie Siren con gli episodi 7 e 8 della seconda stagione. Su Rai 5 invece vedremo un documentario “Luis Sepuvelda, lo scrittore del sud del mondo“. L’artista è stato protagonista delle pagine di cronaca a causa della sua condizione di salute dopo aver contratto il Coronavirus. Il grande cinema torna protagonista su Rai Movie col film Vento di Passioni con Brad Pitt protagonista, mentre su Rai Premium vedremo Un’estate in montagna film tedesco girato per la televisione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA