Stasera in tv, Rai/ Oggi 6 novembre film e programmi: Tale e Quale Show vince gli ascolti?

Andiamo a vedere cosa verrà trasmesso stasera in tv sulla Rai. Su Rai 1 sarà il momento del Torneo di Tale e Quale Show a partite dalle ore 21.25. I migliori dell’ultima edizione del talent show si confrontano con quelli che hanno fatto la storia di questo programma, ovviamente a suon di imitazioni canore. Su Rai 2 invece a partire dalle ore 21.20 andrà in onda in prima tv un nuovo episodio della diciassettesima stagione di NCIS. La seconda serata inizierà molto presto e sarà dedicata, anche in questo caso, alle serie tv con un nuovo episodio di The Rookie. Invece su Rai 3 andrà in onda l’approfondimento Titolo V con alla conduzione Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo pagina e per i programmi e film stasera in tv sulla Rai andiamo a guardare cosa trasmetteranno le reti secondarie. A partire dalle ore 21.10 sarà il momento di Loving – L’amore deve nascere libero un film drammatico che tratta le discriminazioni razziali nell’America degli anni cinquanta. Passando a Rai Premium invece ci sarà un omaggio a Gigi Proietti con la messa in onda di Mai storie d’amore in cucina. Spazio anche al calcio su Rai Sport con la messa in onda a partire dalle 20.55 di Spal-Salernitana gara valida per il campionato di Serie B. I bambini invece potranno divertirsi scegliendo tra Vampirina in onda su Rai YoYo dalle 21.05 e Compagni di scuola su Rai Gulp sempre dalle 21.05.

