Stasera in tv, Rai/ Oggi, film e programmi: Doc Nelle tue mani e FBI (12 novembre)

Stasera in tv sulla Rai potremmo assistere, tra le altre cose, a grandi serie tv. A partire dalle 21.25 su Rai 1 sarà trasmessa la fiction Doc nelle tue mani con protagonista uno straordinario Luca Argentero. Su Rai 2 invece vedremo a partire dalle ore 21.20 l’episodio numero 22 della prima stagione di FBI dal titolo “La vita è per i vivi”. Si tratta sicuramente di un prodotto nuovo molto interessante che merita una possibilità e che ha creato grande scalpore nel nostro paese. Su Rai 3 invece è tempo di grande cinema con una prima tv assoluta. Andrà in onda dalle ore 21.20 il film Stronger Io sono il più forte che racconta la storia vera di Jeff Bauman. Nel cast troviamo uno straordinario Jake Gyllenhaal mentre alla regia c’è David Gordon Green.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Andiamo a vedere cosa verrà trasmesso stasera in tv dalle altre reti Rai. Anche i canali secondari della tv di Stato spesso offrono scelte interessanti. Rai 4 continua ad occuparsi delle serie tv, stasera a partire dalle 21.20 vedremo tre episodi della settima stagione di Elementary. Su Rai Movie invece va in scena il grande cinema internazionale con Attacco al potere, una pellicola del 1998 con protagonista Denzel Washington e nel cast Bruce Willis e Annette Bening. Il pubblico femminile invece sarà accontentato delle sue esigenze dalla messa in onda dalle 21.20 di Katie Fforde – La donna al suo fianco su Rai Premium. Su Rai Sport invece sarà il momento del calcio a cinque con la diretta del campionato di Serie A, si gioca Padova Pescara.



