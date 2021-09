Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: Dolceroma su Rai 3 (17 settembre)

Stasera in tv sulla Rai 3 il film Dolceroma, “un’impresa coraggiosa e riuscita grazie a una regia sicura, una scrittura solida e anche delle interpretazioni decisamente azzeccate”: Paola Casella premia il film su MyMovies con tre stellette e mezzo sulle cinque messe a disposizione dal portale stesso, aggiungendo: “Fabio Resinato si ispira a un romanzo di Pino Corrias per raccontare da regista e sceneggiatore l’avventura di Andrea andando a costruire un prisma cinematografico che rifrange una commistione di generi dalla commedia al noir passando alla satira al thriller e passando per il film d’azione e il camorra movie arrivando anche ad aggiungere un momento musical”. Dolceroma, diretto da Fabio Resinaro, con Lorenzo Richelmy e Luca Barbareschi, è il film che apre la serata di Rai 3, clicca qui per seguirlo in diretta streaming su RaiPlay.

FRANCO BORTUZZO, PAPÀ MANUEL AL GF VIP 2021/ "Forse non ti manco". Ma il figlio...

LEGGI ANCHE:

"Io aggredito da cinghiale a Roma"/ Video Massimo Lopez "Corre verso di me e..."GEMELLI DI GUIDONIA SONO FEDEZ, ACHILLE LAURO E ORIETTA BERTI/ Goggi scioccata per…

© RIPRODUZIONE RISERVATA