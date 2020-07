Stasera in tv Rai/ Oggi film e programmi: I migliori anni (10 luglio)

La programmazione Rai di stasera in tv ci offre diverse chance per passare una serata piena di emozioni e con qualche colpo di scena. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Su Rai 1 a partire dalle 21.25 Carlo Conti ci porta indietro nel tempo con I migliori anni, programma che ripercorre la storia del nostro paese dal punto di vista dello spettacolo. Su Rai 2 invece c’è spazio per il cinema, dalle 21.20 andrà in onda il film Scatti di follia che ci parla dell’ossessione in amore. Una pellicola attuale che ci permette di ragionare anche sui rapporti umani che vanno un po’ oltre il consentito. Su Rai 3 invece è il momento de La Grande Storia. I documentari targati dalla tv di Stato ci porta a raccontare ancora l’insolito rapporto tra il gerarca nazista Adolf Hitler e il Duce Benito Mussolini.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Stasera in tv sulla Rai ci sarà spazio anche a tante reti secondarie che proporranno film, serie tv e programmi. Su Rai 4 vedremo a partire dalle 21.20 il film La vendetta di un uomo tranquillo, thriller del 2016 spagnolo diretto da Raul Arevalo e con nel cast Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Diaz e Alicia Rubio. Su Rai 5 andrà in onda il documentario Art Night – Modigliani Civilizations. Il grande cinema italiano invece vedrà la luce dalle 21.10 su Rai Movie con la messa in onda di Il sapore del successo un film di John Wells con protagonista un giovane Bradley Cooper. I bambini avranno la possibilità di divertirsi con la messa in onda dalle 21.00 su Rai Yoyo di due episodi di Bing.



