Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: In arte Gianna (16 luglio)

Stasera in tv la Rai ci offre diverse possibilità anche se almeno per oggi, 16 luglio 2020, le prime tre reti di Stato non proporranno film. Su Rai 1 continuano le repliche di Che Dio ci aiuti 5 con gli episodi 15 e 16 col titolo rispettivamente di Attenti al lupo e Il linguaggio dei segni a partire dalle 21.15. Protagonista sarà ovviamente Elena Sofia Ricci nel ruolo dell’eclettica Suor Angela. Su Rai 2 invece andranno in onda in prima tv due serie amatissime. Sarà prima il turno di Hawaii Five-O 9 e poi di NCIS New Orleans 5. Infine su Rai 3 sarà il momento di seguire un approfondimento musicale di Pino Strabioli sulla rocker Gianna Nannini dal titolo In arte – Gianna. Ovviamente saranno intervistati moltissimi protagonisti legati al mondo della musicista.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Andiamo a vedere cosa proporranno stasera in tv le reti Rai secondarie. Su Rai 4 sarà il momento di un ottimo film, The Bank Job – La Rapina perfetta. Girato nel 2008 è un thriller con la regia di Roger Donaldson e Jason Statham nei panni del protagonista. Su Rai Movie invece andrà in onda il film con Martin Sheen, Il cammino di Santiago dalle ore 21. Su Rai Premium invece continueremo a seguire le repliche del reality show Pechino Express Le stagioni dell’Oriente con Costantino della Gherardesca ancora una volta nei panni del conduttore. Rai 5 dedicherà la serata al Rigoletto dalle ore 21.15. L’opera sarà trasmessa dal Circo Massimo con la direzione del maestro Daniele Gatti.



