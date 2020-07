Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: Mia Martini Fammi sentire bella (9 luglio)

Stasera in tv la Rai ci offre sempre una scelta piuttosto interessante tra film, programmi e anche approfondimenti. I primi tre canali della tv di Stato ovviamente sono la bocca di fuoco per la prima serata, cioè quelli dal quale ci si aspetta più numero di telespettatori. Su Rai 1 troviamo Che Dio ci aiuti con la quinta stagione, protagonista è la straordinaria Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela. Su Rai 2 invece è il momento delle grandi serie tv estere con la prima visione di episodi di Hawaii Five-O e NCIS New Orleans. Su Rai 3 invece ci sarà spazio per la commozione con il docufilm di Indigostorie Mia Martini Fammi sentire bella. Tutti conosciamo la storia di questa straordinaria e sfortunata cantante che ancora una volta ci riempirà il cuore stasera.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

La programmazione di stasera in tv sulla Rai ci porta ad analizzare da vicino anche quello che andrà in onda sulle reti secondarie. Su Rai 4 sarà trasmesso il telefilm Absentia, di genere thriller-poliziesco. C’è anche il grande cinema, trasmesso ovviamente da Rai Movie. Alle 21.10 andrà infatti in onda Tutti i soldi del mondo, l’ultimo film di Ridley Scott noto per capolavori come Blade Runner e Alien. Su Rai Premium invece potremo rivedere l’ultima puntata di Top 10, il game show condotto da Carlo Conti che va in onda il venerdì sera su Rai 1. La grande musica troverà ancora una volta casa su Rai 5 con la messa in onda di OSN: Trasfigurazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA