Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: Tale e Quale, Ncis (13 novembre)

L’offerta che ci propone la Rai stasera in tv è piuttosto variegata tra film, serie tv e programmi. Sicuramente l’attenzione è tutta virata su Rai 1 dove a partire dalle ore 21.25 andrà in onda in diretta Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo con la sua terza puntata. Diversi personaggi famosi si sfideranno a suon di imitazioni con i giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, più un ospite, pronti a giudicarli. Su Rai 2 verrebbe da dire che chi non muore si rivede, continuano ancora le avventure di NCIS in prima tv con la stagione numero 17 e con protagonista Gibbs. Su Rai 3 a partire dalle 21.20 Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti condurranno il programma di approfondimento Titolo Quinto.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo pagina e andiamo a vedere cosa sarà trasmesso stasera in tv sulle altre reti Rai. Su Rai 4 sarà trasmesso dalle ore 21.20 la serie tv di azione Warrior. Sarà il momento di commuoversi su Rai Movie con la messa in onda di due film tra il drammatico e il romantico. Dalle 21.10 andrà in onda Autumn in New York con Richard Gere e Winona Ryder mentre dalle ore 23.00 sarà il momento di Ho sognato l’amore. Tempo di repliche su Rai Premium, saranno trasmesse le fiction Gli orologi del diavolo e Doc Nelle tue mani. I più giovani potranno scegliere tra Rai Gulp dove andrà in onda dalle 21.00 Compagni di scuola con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti e su Rai YoYo dalle 21.15 Gormiti.



