Stasera in tv, Rai/ Oggi film programmi: Gli orologi del diavolo su Rai1 (9 novembre)

Diamo uno sguardo alla programmazione di stasera in tv sulle reti Rai, partendo dalle prime tre. Finalmente andrà in onda la fiction “Gli orologi del diavolo” con Beppe Fiorello protagonista a partire dalle 21.25 su Rai 1. La serie doveva già essere trasmessa la settimana scorsa, quando si decise di farla slittare a causa della morte improvvisa di Gigi Proietti. Su Rai 2 ci sarà spazio per il grande cinema internazionale con la messa in onda dalle 21.20 del film Kingsman: Secret Service con protagonisti Colin Firth e Samuel Lee Jackson. Il film d’azione sembra destinato maggiormente a un pubblico maschile adulto, anche se pure le altre fasce non dovrebbero trovare controindicazioni nella visione. Su Rai 3 invece sarà il tempo delle inchieste di approfondimento Report – Cosa abbiamo sbagliato a partire dalle ore 21.20.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo pagina e soffermiamoci su cosa c’è stasera in tv sulle altre reti della Rai. Il grande cinema è di casa su Rai Movie, dove sarà trasmesso a partire dalle 21.10 il film Brimstone diretto da Martin Koolhoven con protagonisti Guy Pearce e Dakota Fanning. Su Rai Premium si potrà assistere alla replica della seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo andata in onda venerdì scorso per la prima volta. C’è spazio anche per il calcio con la messa in onda dalle 21.00 in diretta su Rai Sport della gara di Serie C Palermo Catania, un derby molto sentito. Il canale sportivo della tv di Stato offrirà anche la possibilità di seguire la partita in Hd.



