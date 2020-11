Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: Bosnia Italia su Rai 1 (18 novembre)

Stasera in tv sulla Rai ci saranno diverse occasioni per accontentare un target abbastanza ampio. Si parte da Rai 1 dove sarà trasmesso il grande calcio, dalle ore 20.30 andrà in onda la diretta della gara Bosnia Erzegovina Italia. Il match si disputa per la Nations League, ma non ci sarà in panchina Roberto Mancini ancora positivo al Coronavirus. Passiamo a Rai 2 dove ci sarà il momento di seguire un film molto romantico, dalle ore 21.20 andrà in onda Resta con me. Nel cast troveremo Shailene Woodley, Sam Claflin e Jeffrey Thomas con Baltasar Kormakur alla regia. Su Rai 3 invece dalle 21.20 è invece in agenda un nuovo appuntamento con la famosissima trasmissione condotta da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Andiamo a vedere cosa sarà trasmesso stasera in tv invece dalle altri reti della Rai. Il grande cinema internazionale torna su Rai 4 con la messa in onda dalle ore 21.20 del film Criminal con un cast incredibile. Troviamo infatti tra gli altri Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. Su Rai Movie invece ci sarà spazio per il cinema italiano, dalle 21.20 vedremo Alessandro Gassmann e Marco Giallini nell’eterno scontro tra tradizione e tecnologia. Il film in onda è Beata ignoranza. Le serie tv saranno come sempre di casa su Rai Premium con prima Maiorca Crime e poi la replica del finale di stagione Gli orologi del diavolo. I più giovani potranno seguire invece su Rai Gulp dalle 21.05 Compagni di scuola una serie tv che ha segnato gli esordi di Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti qui in uno dei loro primi lavori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA