Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: finale Gli orologi del diavolo (17 novembre)

Ecco la programmazione tv di stasera, martedì 17 novembre 2020, sulle reti Rai. Su Rai 1 andranno in onda a partire dalle 21.25 gli ultimi due episodi della fiction “Gli orologi del diavolo”, con protagonisti Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Dopo l’ennesimo trasferimento Marco e la sua famiglia decidono di rinunciare al trasferimento. Riuscirà a salvarsi e a far arrestare Aurelio? Su Rai 2 va in onda il quarto appuntamento con “Il collegio”, il docu-reality ambientato nel 1992. Al Collegio inizia una settimana importante, alla fine della quale saranno consegnate le pagelle di metà corso. Solo chi raggiungerà la sufficienza potrà andare avanti. Intanto arrivano due potenziali nuovi studenti: chi saranno? Su Rai 3 si rinnova l’appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo “Cartabianca” a partire dalle ore 21.20.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Vediamo cosa propongono le reti Rai minori per stasera, martedì 17 novembre. Il cinema italiano è di casa su Rai Movie, dove sarà trasmesso a partire dalle 21.10 il film “Troppo bello” per celebrare i 70 anni di Carlo Verdone. La pellicola del 1986 diretta da Verdone è interpretato dallo registae insieme a Stella Hall e Alberto Sordi. Su Rai Premium andrà in onda il film francese “Raid – Una poliziotta fuori di testa”. La regia è di Dany Boon anche autore della sceneggiatura e protagonista accanto ad Alice Pol. Il RAID è l’equivalente francese della SWAT la squadra di poliziotti d’assalto. Su Rai 4 spazio al cinema americano con “The Hateful eight”, film western di Quentin Tarantino. La colonna sonora è firmata dal grande Ennio Morricone, che ha vinto l’Oscar per questo lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA