Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: finale Tale e Quale su Rai 1 (20 novembre)

C’è grande attesa per vedere cosa ci proporrà stasera in tv la Rai. Sicuramente il piatto forte lo offre Rai 1 dove andrà in onda la finale di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo. In studio è atteso il ritorno di Carlo Conti che condurrà finalmente da studio dopo aver superato il Covid-19 che lo aveva portato anche a qualche giorno di ospedale. Su Rai 2 invece ci sarà spazio per le serie tv con la messa in onda dalle 21.20 della seconda stagione di The Rookie in prima tv. Grande spazio sarà concesso anche all’approfondimento di temi attuali, su Rai 3 dalle 21.20 sarà trasmesso Titolo V condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Si parlerà ovviamente dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo pagina e andiamo a vedere cosa trasmetteranno stasera in tv le seconde reti della Rai. Su Rai 4 sarà il momento del grande cinema americano, dalle 21.20 in prima tv sarà trasmesso The Gangster, the cop, the devil per la regia di Lee Won-tae. Su Rai Movie invece dalle 21.10 ci sarà il film Parliamo delle mie donne. Nel cast di questo film francese di Claude Lelouch troviamo Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire e Eddy Mitchell tra gli altri. Su Rai Sport va in onda il grande calcio con la diretta dell’anticipo di Serie B, Frosinone Cosenza. I più giovani avranno invece la possibilità di seguire su Rai Gulp dalle 21.05 la serie tv Compagni di scuola con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio.



