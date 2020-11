Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: Gli orologi del diavolo su Rai 1 (16 novembre)

Diamo uno sguardo alla programmazione tv di stasera, lunedì 16 novembre 2020, sulle reti Rai. Su Rai 1 andranno in onda dalle 21.25 due nuovi episodi della fiction “Gli orologi del diavolo”, con protagonisti Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi. La fiction si ispira alla storia vera di Gianfranco Franciosi, che sul piccolo schermo ha il nome di Marco Merani. Su Rai 2 spazio per il grande cinema internazionale con la messa in onda dalle 21.20 del film “Kingsman – Il Cerchio d’Oro”, sequel di “Kingsman: Secret Service”, andato in onda settimana scorsa. I protagonisti sono ancora una volta Colin Firth e Taaron Egerton. La pellicola del 2017 è stata diretta da Matthew Vaughn. Su Rai 3 si rinnova l’appuntamento con Sigfrido Ranucci e le inchieste di Report a partire dalle ore 21.20. In questa puntata si parlerà a lungo del vaccino per il Coronavirus.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Ecco cosa propongono le reti Rai minori per stasera, lunedì 16 novembre. Il grande cinema è di casa su Rai Movie, dove sarà trasmesso a partire dalle 21.10 il film western “Il duello – By Way of Helena” diretto da Kieran Darcy-Smith nel 2016. Ta i protagonisti della pellicola figurano Liam Hemsworth, Woody Harrelson e Alice Braga. Su Rai Premium si potrà assistere alla replica dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo andata in onda venerdì scorso su Rai 1. La serata delle imitazioni è stata vinta da Lidia Schillaci nei panni di Beyonce con il brano “Listen”. Su Rai 4 continua la messa in onda in chiaro dell’ultima stagione de “Il Trono di spade”, questa sera sarà trasmesso il quarto episodio dal titolo “Gli Ultimi Stark”,



© RIPRODUZIONE RISERVATA