Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: Il Collegio 1992 su Rai 2 (9 dicembre)

Cosa andrà in onda stasera in tv sulla Rai? Su Rai 1 andrà in onda dalle 21.25 la serie tv Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti protagonista. Sarà il momento della puntata dal titolo Il gioco degli specchi, ricordiamo però che anche le repliche vanno sempre molto bene dal punto di vista degli ascolti. Spazio al docu-reality Il Collegio 1992 su Rai 2 che andrà in onda a partire dalle 21.20. Una lista di ragazzi viene rispedita negli anni novanta con tutti i pregi e i difetti di quell’epoca. Il programma è costruito sicuramente molto bene e sta riscuotendo un grande successo, forse ancor più in questa stagione rispetto alle precedenti. Infine su Rai 3 dalle 21.20 ci sarà l’approfondimento #CartaBianca con protagonista Bianca Berlinguer. La trasmissione tratta sempre argomenti molto delicati legati all’attualità e alla cronaca. Probabile che si tornerà a parlare anche stasera dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quali saranno gli altri film e programmi stasera in tv sulle reti secondarie della Rai. Su Rai 4 sarà trasmesso una pellicola horror, dalle 21.25 sarà il momento de La settima musa con la regia di Jaume Balaguerò e nel cast Franka Potente e Ana Ularu. Su Rai Movie dalle 21.15 invece sarà trasmesso il film Appuntamento al parco, una commedia romantica con protagonista Diane Keaton e nel cast anche James Norton. Serata ampiamente dedicata al cinema anche su Rai Premium dove di solito vengono trasmesse serie tv. Dalle 21.20 c sarà La piccola grande voce e a seguire Rita Levi-Montalcini interpretata da una straordinaria Elena Sofia Ricci. I più giovani avranno la possibilità su Rai Gulp di seguire le serie Compagni di scuola e Il mistero di Campus 12.



