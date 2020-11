Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: Il Collegio su Rai 2 (24 novembre)

Diamo uno sguardo cosa sarà trasmesso stasera in tv sulla Rai. Su Rai 1 sarà il momento delle repliche de Il Commissario Montalbano, a partire dalle 21.25 sarà trasmesso l’episodio Amore. Ricordiamo che nonostante sia una replica la serie con Luca Zingaretti è l’unica ad avere dei risultati importanti anche con i passaggi televisivi seguenti alla prima tv. Su Rai 2 è il momento del reality show Il Collegio 1992 che andrà in onda a partire dalle ore 21.20. La trasmissione piace moltissimo al pubblico italiano di tutte le età, compresi i ragazzi che si immedesimano in questo viaggio scolastico nel tempo. Su Rai 3 invece sarà il momento del programma di approfondimento di Bianca Berlinguer #CartaBianca che tratterà argomenti d’attualità come il Coronavirus che purtroppo sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo pagina per sapere cosa sarà trasmesso stasera in tv sulle reti secondarie della Rai. Su Rai 4 sarà il momento di seguire un film biografico su Tonya Harding, dalle 21.20 andrà in onda il film Tonya con protagonista Margot Robbie. Su Rai Movie anche ci sarà spazio per il grande cinema internazionale con la messa in onda dalle 21.20 di The Post, film di Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. Su Rai Movie dalle 21.20 sarà il momento di seguire da vicino un film romantico per un pubblico prettamente femminile, L’amore è servito. I più giovani invece potranno seguire dalle 21.05 su Rai Gulp la serie tv Compagni di scuola con protagonisti Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti.



