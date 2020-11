Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: Rita Levi-Montalcini e Diego Maradona, 26 novembre

Ecco la programmazione tv di stasera, giovedì 26 novembre 2020, sulle reti Rai. Su Rai 1 andrà in onda il film “Rita Levi-Montalcini”, diretto da Alberto Negrin. Elena Sofia Ricci interpreta la neurologa premio Nobel per la medicina nel 1986. Al suo fianco Luca Angeletti, nel ruolo di Franco, il collaboratore storico della Levi-Montalcini, Ernesto d’Argenio in quello di Lamberti, Franco Castellano nei panni del Professor Levi. Su Rai 2 spazio all’azione con le serie “FBI” alle 21.20 e “9-1-1” alle 22.05. Su Rai 3 va in onda il documentario “Diego Maradona” di Asif Kapadia, già regista di “Senna” e “Amy”. Il doc ripercorre la carriera del Pibe de Oro, raccontando i suoi anni a Napoli. Il programma di Massimo Ranieri “Qui e adesso”, che era previsto per questa sera andrà in onda da giovedì 3 dicembre.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Vediamo cosa propongono le reti Rai minori per stasera, giovedì 26 novembre. Il cinema è di casa su Rai Movie, dove sarà trasmesso a partire dalle 21.10 il film tratto da una storia vera “Snowden” diretto da Oliver Stone e interpretato da Joseph Gordon-Levitt. Nel cast anche Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson e Scott Eastwood. Su Rai Premium andrà in onda il film “Il bacio del ricordo” del ciclo“Katie Fforde”. Su Rai 4 vanno in onda due episodi della settima stagione di “Elementary”, la serie ispirata ai racconti di Conan Doyle. I protagonisti sono Jonny Lee Miller, nei panni di Sherlock Holmes, e Lucy Liu, in quelli di Joan Watson. Su Rai 5 va in onda “Federico Fellini 100”, un concerto dedicato alle musiche dei film del grande regista italiano in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.



