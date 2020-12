Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: The Voice Senior su Rai 1 (4 dicembre)

Stasera in tv sulla Rai tornano diversi programmi attesi dal pubblico. Tra questi non si può che parlare di The Voice Senior in onda dalle 21.20 su Rai 1. Il nuovo talent mette alla prova persone in là con gli anni ma con grande voglia di coltivare la propria passione. Siamo alla seconda puntata dopo che la scorsa settimana aveva sostituito Tale e Quale Show 2020 arrivato al suo epilogo. Su Rai 2 spazio alle grandi serie americana con la messa in onda in prima tv di altri episodi di SWAT arrivato alla terza stagione. Su Rai 3 invece potremo seguire il programma di approfondimento di Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti che condurranno Titolo V. Si parlerà ovviamente di attualità con focus su questo momento complicato legato all’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo pagina ora e andiamo a leggere cosa accadrà sugli altri canali della Rai stasera in tv. Su Rai 4 è il momento del grande cinema con la messa in onda dalle 21.20 di Outcast L’Ultimo Templare. Nel cast troviamo Nicolas Cage e Hayden Christensen. Anche su Rai Movie sarà trasmesso dalle 21.20 un grande film americano, La battaglia dei sessi. Qui troviamo tra i protagonisti Emma Stone e Steve Carell. Su Rai Premium tornano le repliche delle grandi serie tv targate Rai, la serata sarà completamente dedicata a Vite in fuga con Claudio Gioè e Anna Valle. I giovani potranno seguire su Rai Gulp dalle 21 prima Compagni di scuola e poi Il mistero di Campus 12.



© RIPRODUZIONE RISERVATA